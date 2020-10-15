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Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk

Mesele ile ilgili 2 kişi daha aranıyor

15 Ekim 2020 Perşembe 17:54
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
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12.10.20 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Tatlısu’da Küçük Erenköy’ün batı kısmında tespit edilemeyen bir tekne ile sahile bırakılan Suriye uyruklu biri kadın 18 mülteci ve onlara yardımcı olan Serhat Yenigün (E-45) düzenlenen operasyonla suçüstü tespit edilerek tutuklanmış ve aynı gün mahkeme kararıyla haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edilmişti

Tutukluluk süresi dolan ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla bugün 15.10.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Serhat Yenigün’ün tutukluluğu 8 gün daha uzatılırken, onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapan 18 mülteciye karantina süreleri dolmadığı cihetle gıyaplarında yapılan duruşmada polisteki tutukluluk süreleri 8 gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Ersoy Saydağ, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Saydağ şahadetinde, 12.10.20 tarihinde 00.05 raddelerinde, Küçük Erenköy batı kısmındaki deniz sahilinde Su 35 numaralı bir tekne ile sahile bırakılan Suriye uyruklu biri kadın 18 mültecinin kendilerini aracıyla bekleyen zanlı ile buluşmaları esnasında tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Mültecilerin pandemi nedeniyle karantina altında tutulduklarını belirten tanık polis, tahkikatın devam etmekte olduğunu ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan 2 kişinin aranmakta olduğuna değindikten sonra insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan zanlı 1 S.Y ile onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapan 18 mülteciye gıyaplarında 8 er gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı 1 ve karantina sürecinde bulunan 18 zanlının sekizer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Yenigün
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