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Küçük balık avlayan kişi hakkında yasal işlem

Küçük balık avlayan kişi hakkında yasal işlem

19 Aralık 2019 Perşembe 15:38
Küçük balık avlayan kişi hakkında yasal işlem

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Alsancak’ta Çıkarma Plajı bölgesinde N.Ö.’nün (E-44) yetkili makamdan izin almaksızın, yasal ölçülerin altında (35 cm’den küçük) orfoz ve laos cinsi balıkları zıpkın ile kanunsuz olarak avladığı tespit edildi.

N.Ö. hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareketten yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme: 19.12.2019 17:08
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