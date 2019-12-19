Küçük balık avlayan kişi hakkında yasal işlem

Alsancak’ta Çıkarma Plajı bölgesinde N.Ö.’nün (E-44) yetkili makamdan izin almaksızın, yasal ölçülerin altında (35 cm’den küçük) orfoz ve laos cinsi balıkları zıpkın ile kanunsuz olarak avladığı tespit edildi.
N.Ö. hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareketten yasal işlem başlatıldı.
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