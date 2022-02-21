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Kripto para dolandırıcısı tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen suç gelirlerinin aklanması ve bilişim yasasına aykırı hareket, sahtekarlıkla para temini suçlarından dolayı tutuklanan Ercan Fikret Sezginer bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 19:02
Kripto para dolandırıcısı tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen suç gelirlerinin aklanması ve bilişim yasasına aykırı hareket,  sahtekarlıkla para temini suçlarından dolayı tutuklanan Ercan Fikret Sezginer bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından tutuklanan zanlıyla ilgili iddiaları Polis memuru Bilger Koral aktardı.

Mali polis Koral, zanlının 2021 yılı Eylül-Ekim ayları arasında, Girne’de,sahte davranışla dolandırmak kastıyla G.Y.’ye ait Binance isimli platformda bulunan kripto para cüzdanına rızası ve bilgisi dışında girerek, toplam 350 bin ABD doları değerindeki 101.1 Ethereum cinsi kripto parayı hukuka aykırı olarak başka hesaplara aktarıp, bilişim yasasına aykırı hareket edip, ilk tespitlere göre 0,4989542  Ethereumu kendisine ait hesaba, 5,85 ve 33 Ethereumu ise iki ayrı şahsın hesaplarına aktarılmasını sağlayıp daha sonra o hesaplardan da başka şahısların hesaplarına aktarılmasını sağladığını söyledi. Koral, zanlının 5,85 Ethereumu hesap içerisinde 20, 191 dolara çevirdiğini, 33 Ethereumu ise Girne’de faaliyet gösteren kripto para alım satım yerine gönderilmesini sağlayıp 101 bin 791 doları nakit olarak aldığını açıkladı. KORAL, zanlının 16 Şubat’ta tutuklandığını, kendisine ait evde ve emlak dükkanında yapılan aramada bir adet makbook, bir adet cep telefon, iki bilgisayar ve içerisinde G.Y. isimli şahsa ait İpad şifresi bulunan bir adet USB  bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde G.Y. isimli şahsın şifreyi kendisine verdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Zanlının tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını, 3 günlük tutukluluk süresi alındığı belirten polis, bu süre içerisinde yapılan araştırma sonucu 350 bin dolarlık kripto paranın tamamına yakınının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, zanlının tahkikata etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat ve ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan Fikret Sezginer
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