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Kozmetik ürünleri çalan karı-koca yakalandı
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Kozmetik ürünleri çalan karı-koca yakalandı

Kozmetik ürünleri çalan karı-koca yakalandı

05 Ocak 2020 Pazar 18:45
Kozmetik ürünleri çalan karı-koca yakalandı

Bir aylık vize ile 8.12.19 tarihinde KKTC’ ye gelen İran uyruklu Hadi Ghorbanzadeh Khoshknodahani ve eşi Zahra Farzoghi bir süpermarketten 2185 TL değerinde kozmetik ürünü çaldıkları gerekçesiyle 4.1.20 tarihinde şikâyet üzerine tutuklandılar.

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Zanlılar 5.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı. İddia makamı adına mahkemede şahadet veren İskele polis müdürlüğüne bağlı adli şubede görev yapan polis memuru Murat Ergün yemin tahtında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Kozmetik ürünlerini ceplerine ve çocuk arabasına gizlemişler.

Tahkikat memuru Ergün şahadetinde zanlıların 3.1.20 tarihinde saat 18.30 raddelerinde İskele’ de faaliyet gösteren bir süpermarketten aldıkları 2185 TL değerindeki kozmetik ürünlerini kutularından çıkardıktan sonra giysilerinin iç kısımlarına bir kısmını da çocuk arabasına gizledikten sonra kasadan para ödemeden marketten dışarı çıkarmak suretiyle sirkat ettiklerini belirtti.

İkamet ettikleri evin gizli bölmesinde birçok kozmetik ürünü bulundu.

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Kamera kayıtlarından olayın ortaya çıkması ve polisin bilgisine gelmesi üzerine 4.1.20 tarihinde zanlılar tespit edilerek tutuklandığına değinen Ergün, arama müzekkeresi tahtında ayni gün zanlıların ikametgâhında arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Kozmetik ürünleri gizli bölmede gizlenmiş olarak bulundu.

Zanlıların ikametgâhında yapılan aramada mutfak odasında banko altında bulunan gizli bir bölmede sirkat edilen kozmetik ürünleri yanından kutularından çıkarılmış birçok kozmetik ürünü bulunarak emare alındığını belirten tahkikat memuru zanlıların gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını itiraf ettiklerini aktardı.

Zanlıların 8.12.19 tarihinde 30 günlük vize ile turist statüsü altında KKTC’ ye geldiklerini ve İskele’ de bir site içerisinde ikamet ettiklerine değinen Ergün, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında kozmetik ürünlerinin nereden alınmış olduklarının tespiti ve alınması gereken ifadelerin mevcudiyetine vurgu yaptıktan sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

3 yaşındaki çocuklarını komşuya emanete vermişler.

Yargıcın, avukatları bulunmayan zanlılara söylemek istedikleri bir şey var mı sorusu üzerine zanlılar “ çok yanlış yaptık özür dileriz. 3 yaşındaki çocuğumuzu komşuya emanet ettik “ diye cevap verdiler.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu zanlıların tahkikat amaçlı üçer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Zahra FarzoghiHadi Ghorbanzadeh Khoshknodahani
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