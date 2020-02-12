Koyun Hırsızlarına Hapis!

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de küçük baş hayvan çalan zanlılar İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, 9 Şubat 2020 tarihinde Lefkoşa Hamitköy' de aynı yerde sakin Elif Hacet Uçar’a ait mandıra içerisinde bulunan, 3 adet kuzu ve 1 adet koyunu Hamitköy'de sakinler İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç tarafından çalındığını belirtti.

Polis, zanlıların yapılan soruşturma sonucu tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, hayvanların Güzelyurt’da tespit edildiğini ancak halen birinin arandığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı İbrahim Şeytan, aranan hayvanı arabaya koyarken kaçtığını söyledi ve özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.