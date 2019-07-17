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Korkunç cinayette, bir şüpheli daha!

Korkunç cinayette, bir şüpheli daha!

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:04
Korkunç cinayette, bir şüpheli daha!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen ve 8 Temmuz Pazartesi günü Okullar yolu, Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak alanda cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan 11 zanlının ardından zanlı Dimilola Biliques Sulyman, şüpheli olarak tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Obasanje Adeola Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı geldiğini ve cesedi bulunduğu 8 Temmuz tarihine kadar arandığını belirtti. İneci, Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde toprak alanda bulunan Obasanje Adeola Owoyalr’ın cesedine kendine ait olan ML 918 plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu aktardı. Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğünü belirten İneci, cesedin bulunmasının ardından maktulün en son huzurda bulunan 11 zanlının bulunduğu apartmana giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis Müfettişi Feyyaz İneci, zanlı Dimilola Biliques Sulyman’nın olay günü konu apartmana giriş yaptığını belirlendiğini ve zanlının 16 Temmuz’da tutuklandığını belirtti. Zanlının beyanlarının araştırılması gerektiğine değinen İneci, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturmanın aydınlatılabilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetLefkoşaDimilola Biliques Sulyman
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