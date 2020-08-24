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Köpekle cinsel ilişkide bulundu

Girne’de meydana gelen hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşhir, namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklanan A.G (57) bugün mahkemeye çıkarıldı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:48
Köpekle cinsel ilişkide bulundu
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşhir, namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklanan A.G (57) bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

KAMERA KAYITLARI VAR

Olay, 24 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Girne’de bir apartmanda meydana geldi. A.G tel kafes içerisinde muhafaza edilen labrador cinsi bir köpeğe telden içeriye cinsel organını uzatarak, hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşhir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulundu. A.G’nin suçu işlerken çekilmiş kamera kaydı olduğu belirtildi.

EVDE ÇIPLAK GEZİYORDU

Çevredeki kişilerin ifadesine göre zanlı A.G’nin daha önce de evin içerisinde dışarıdaki insanların görebileceği şekilde çıplak geziyordu. Aynı gün tutuklanan zanlının ilk etapta 3 gün tutukluluğu istendi.

PİŞMANIM

Mahkemede söz alan zanlı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine emir verirken, 3 gün tutukluluğunu uygun gördü.

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