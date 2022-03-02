Konuşmaları izinsiz kaydedip yayınlayan kişi tutuklandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gazeteci Şerner Levent ile İş İnsanı Tekin Arhun’un konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İsmail Karaböcek mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in Özel Hayatın Gizliliğine ve Konuşulanları İfşa suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 25 Şubat’ta polise yapılan şikâyet üzerine Şener Levent ve Tekin Arhun ile zanlının Gönyeli’de huzurunda gerçekleşen konuşmaları Youtube’da yayınladığının iddia edildiğini belirtti. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in tutuklandığını ve sözlü beyanında bu kaydı Youtube’dan alıp Messenger üzerinden gönderdiğini ileri sürdüğünü aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.