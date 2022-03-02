banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni...
Otobüs durağına daldı
Otobüs durağına daldı
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Kıb-Tek Müdürü Erdoğan yeni elektrik tarifeleri konusunda bilgi verdi
Yoksul muafiyetlerinde miktar artırıldı
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
banner405

Konuşmaları izinsiz kaydedip yayınlayan kişi tutuklandı!

Gazeteci Şerner Levent ile İş İnsanı Tekin Arhun’un konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İsmail Karaböcek mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Mart 2022 Çarşamba 15:17
Konuşmaları izinsiz kaydedip yayınlayan kişi tutuklandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Gazeteci Şerner Levent ile İş İnsanı Tekin Arhun’un konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İsmail Karaböcek mahkeme huzuruna çıkarıldı.

   Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in Özel Hayatın Gizliliğine ve Konuşulanları İfşa suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 25 Şubat’ta polise yapılan şikâyet üzerine Şener Levent ve Tekin Arhun ile zanlının Gönyeli’de huzurunda gerçekleşen konuşmaları Youtube’da yayınladığının iddia edildiğini belirtti. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in tutuklandığını ve sözlü beyanında bu kaydı Youtube’dan alıp Messenger üzerinden gönderdiğini ileri sürdüğünü aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!
Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!
Sahte paralarla eşofman aldı!
Sahte paralarla eşofman aldı!
Market faresi tutuksuz yargılanacak
Market faresi tutuksuz yargılanacak
Sahte para ile kumar oynarken yakalandı!
Sahte para ile kumar oynarken yakalandı!
Tasarrufunda tabanca tespit edilen zanlı 3 gün daha tutuklu
Tasarrufunda tabanca tespit edilen zanlı 3 gün daha tutuklu
Zanlı KKTC'ye 15 gün önce geldi!
Zanlı KKTC'ye 15 gün önce geldi!
Polisten kaçtı Güney Kıbrıs’a geçmek istediği ortaya çıktı
Polisten kaçtı Güney Kıbrıs’a geçmek istediği ortaya çıktı
Bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuksuz yargılanacak
Bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuksuz yargılanacak
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim