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Kontrol amaçlı durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araçta sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu, araç sürücüsü tutuklandı.

05 Eylül 2021 Pazar 10:30
Kontrol amaçlı durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Dün saat 23.30 sıralarında, Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında; M.Y.(E-37) yönetiminde bulunan araç kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, bahse konu şahsın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

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Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.

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Son Güncelleme: 05.09.2021 11:02
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