Kontrol amaçlı durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Dün saat 23.30 sıralarında, Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında; M.Y.(E-37) yönetiminde bulunan araç kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, bahse konu şahsın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.
05 Eylül 2021 Pazar 10:30
Son Güncelleme: 05.09.2021 11:02