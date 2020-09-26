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Kontağı üzerinde bıraktı, Motosikletini çaldırdı

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:09
Kontağı üzerinde bıraktı, Motosikletini çaldırdı
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24.09.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Çaldıran Yolu Sokak üzerinde, Yusuf GÜNER’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan bir iş yerine ait motosiklet, Ç.D.(E-24) tarafından mal sahibinin izni olmaksızın yerinden alınarak sürüldükten sonra  motosiklet üzerinde monteli bulunan yemek taşıma kutusunun kızağı ile motosikletin plakaları ve arka farını kırıp hasara uğrattıktan sonra sürücü kaskını (helment) çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

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Son Güncelleme: 26.09.2020 10:42
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