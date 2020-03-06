Kokain suçlusu Rum’un tutukluluğu 4 gün uzatıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin 25 Mart 2019’da Larnaka’da 1,5 kilo kokain meselesiyle ilgili aramakta olduğu Giorgos Christodoulou (E-45) adlı şahıs 3.3.20 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu otel odasında tasarrufunda kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr madde ile tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı 4.2.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 6.3.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve hakkında 4 gün daha tutukluluk emri temin edildi. İddia makamını temsilen mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak polis memuru Gökhan Yıldırım’ı şahadet vermek üzere çağırdı. Yıldırım yemin tahtında olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi ışığında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında 3.2.20 tarihinde Gazimağusa’da zanlının kalmakta olduğu bir otel odasında ve huzurunda arama yapıldığına değinen Yıldırım, arama sonucu tuvalet aynası masası üzerinde 1 gramı dökülmüş olmak üzere Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 2 gr madde, kullanım maksadıyla boru şekline getirilmiş 20 Euro banknot ve oda giriş kartı bulunarak emare alındıktan sonra zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğine ve suçunu itiraf ettiğine değinen Yıldırım, zanlının emare uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 2019 yılı Aralık ayı içerisinde soy ismini bilmediği bir Rum’ dan 100 Euro karşılığı 3 gr olarak aldığını, Beyarmudu sınır kapısından KKTC’ye ithal ettiğini, bir gramını geçen süre içerisinde kullandığı yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Zanlının geçici olarak ikamet ettiği öğrenilen iki adreste arama müzekkeresi tahtında arama yapıldığına değinen Yıldırım kanunsuz herhangi bir şeyin tespit edilemediğini belirtti.

Savunma avukatının sorusu üzerine cevap veren Yıldırım, zanlının İskele boğaz bölgesinde bulunan ikamet adresi ile ilgili kira sözleşmesine ulaşıldığını belirtti.

Gönüllü ifadenin büyük bir kısmının teyit ve tekzibinin yapıldığını ve halen devam etmekte olduğuna vurgu yapan Yıldırım, analiz raporlarının henüz ellerine geçmediğini belirtti. Tutukluluk süresi içerisinde 8 kişi ile görüşme yapıldığını ve 3 kişiden yazılı ifade alındığına dikkat çeken Yıldırım alınması gereken ifadeler yanında zanlıdan alınan 2 adet cep telefonundaki incelemenin de devam etmekte olduğuna vurgu yaptıktan sonra tahkikatın selameti açısından zanlı aleyhine 4 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Ayrıca savunma avukatının talebi üzerine belinde platin bulunan zanlının gerekli doktor kontrollerinin de yapılması yönünde direktif verdi. (MHA)