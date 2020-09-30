Kokain davası zanlılarından H.M.’nin tutukluluğu 2 gün uzatıldı!

Mağusa Haber Ajaansı

Zanlı H.M bugün 30.9.20 tarihinde kanunsuz kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 2 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren PÇ Necip Samancı, 19.9.20 tarihinde Gazimağusa’da bir eğlence yerinde meydana gelen ve A.Y, S.O, C.T ve B.N.K’ ın methaldar olduğu kanunsuz kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf meselesinin tahkikatı esnasında zanlının 18.9.20 akşamı A.Y isimli kişiden 450 TL karşılığı 1 gr kokain türü uyuşturucu madde aldığının belirlendiğini söyledi.

Alışverişin kamera kayıtlarından tespit edilmesi üzerine kimliğine ulaşılan zanlının 26.9.20 tarihinde Lefkoşa’daki ikametgâhında tespit edildiğini, arama müzekkeresi tahtında yoklama yapıldığını belirten PÇ Samancı, içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde kırıntıları olduğuna inanılan naylon poşet parçaları, sigara, küllük ve cam tabağın emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğine dikkat çeken PÇ Samancı, incelenen dış kamera görüntülerinde, eğlence merkezine giden zanlının aracında iki kişinin daha bulunduğu yönünde tespit yapıldığını, isimleri belirlenen bu şahısların aranmakta olduklarını söyledi.

Zanlı aleyhine Lefkoşa polis müdürlüğü tarafından da dosya tanzim edildiğini söyleyen PÇ Samancı, tahlil sonuçlarının henüz gelmemesi ve mesele ile ilgili 2 kişinin de aranmakta olduğuna değindikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.