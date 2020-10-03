Kokain davası zanlıları tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

Kan ve doku örnekleri incelenmek üzere Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyor

19.9.20 tarihinde B.N.K isimli bir şahsın (K.30) rahatsızlığı nedeniyle Gazimağusa Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğuna dair alınan bilgi ışığında Gazimağusa narkotik şubesi bir çalışma başlatarak ayni gün soruşturma kapsamında kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla A.Y, S.O ve C.T isimli şahısları tutuklamıştı.

19.9.20 tarihinden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 03.10.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru PÇ Necip Samancı olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Zanlıların nerden ve nasıl temin edildikleri belirlenemeyen yaklaşık 10 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddenin yaklaşık 3 gramını belirlenemeyen 3 kişiye sattıklarını, 18.9.20 akşamı Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde alkol alıp eğlendiklerini, dönüş yolunda trafik polislerinin kontrol maksadıyla araçlarının durdurduğunu, araçta bulunan B.N.K’in polislerden korkması sonucu yanındaki arkadaşı zanlı A.Y’nin tasarrufunda bulunan ve yaklaşık 7 gr ağırlığında olduğu sanılan Kokain türü uyuşturucu maddeyi alarak yuttuğunu belirten PÇ Samancı, sürücü zanlı C.T’ın da alkol testinde yüzde yetmiş oranında kanında alkol bulunduğunu söyledi.

19.9.20 tarihinde saat 04.00 raddelerinde durumunda ağırlaşma olması nedeniyle zanlı A.Y, C.T ve D.Y isimli bir şahıs tarafından Yaşam hastanesine kaldırılan B.N.K‘a lavman yapıldıktan sonra ikametgâhlarına geri döndüklerini söyleyen PÇ Samancı, ayni gün saat 09.00 raddelerinde B.N.K’nın kötüleşmesi üzerine çağrılan ambulansla Gazimağusa devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını belirtti.

Zanlı 2’nin üst aramasında göğsünde içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğuna inanılan poşet parçası bulundu. Zanlı 2 ve B.N.K’dan kan örnekleri alındı.

Ayni gün zanlı 2 ve hastanede yatmakta olan B.N.K’dan kan örneği alındığını, zanlı 2 nin yapılan üst aramasında göğsünde sutyeni arasında şeffaf beyaz renk poşet parçası bulunarak emare alındığını söyleyen PÇ Samancı ayni gün her 3 zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Ayni gün zanlı 2’ye ait İskele polisinde bulunan aracında yapılan araçta zanlı 2’ye ait çanta içerisinde yarı içilmiş sarma sigaranın da bulunarak emare alındığını ve incelenmeye gönderildiğini belirten PÇ Samancı gelen rapor doğrultusunda zanlı 2’nin sutyeninde bulunan naylon parçası içerisinde Kokain türü uyuşturucu madde kırıntısı, çantasında bulunan sarma sigara içerisinde ise 66 ml Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi.

Eğlence merkezinin dış kamera görüntüleri incelemesinde, 25.9.20 tarihinde H.M isimli şahsın eğlence merkezine geldiği ve zanlı A.Y’den 450 TL karşılığı 1 gr Kokain türü uyuşturucu madde alındığının tespit edildiğini belirten PÇ Samancı, Lefkoşa’daki ikametgâhından alınan emareler arasındaki kimlik kartında Kokain türü uyuşturucu madde kırıntısı tespit dilmesi üzerine adı edilen aleyhine Lefkoşa ve Gazimağusa polisi tarafından 2 ayrı dosya tanzim edildiğini söyledi.

Yaşam mücadelesini kaybeden B.N.K dan alınan kan ve doku örnekleri incelenmeye gönderilecek.

01.10.2020 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybeden B.N.K üzerinde 02.10 20 tarihinde otopsi yapıldığını belirten PÇ Samancı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi maksadıyla otopside alınan kan ve doku örnekleri alındığını, önceden zanlı 2 den alınan kan örneği ve ikametgâhlarından alınan kan lekesi taşıyan yorgan ile birlikte incelenmek ve DNA testi için Türkiye’ye gönderileceğini belirterek gerekli tüm yazışmaların yapıldığını söyledi.

Zanlılar işlemiş suçlarla ilgili kendilerine okunan yazılı dava tebliğine “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiler.

Tüm zanlılara kanunsuz kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini belirten PÇ Samancı, zanlıların davalarına karşılık “kabul etmem” cevabını verdiklerini söyledi. Ayrıca zanlı 1 A.Y’ye, 18.9.20 tarihinde eğlence merkezinde, Lefkoşa’da sakin H.M isimli şahsa 1 gr kokain verme ve tasarruf suçlamasıyla, zanlı 2 S.O’ya İskele’de çantasında bulunan Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili ayrı bir dava getirildiğine dikkat çeken PÇ Samancı, her iki zanlının bu davalarına karşılık “kabul etmem” cevabını verdiklerini söyledi.

Mesele ile ilgili sürdürülen tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlıların etki etme imkanı olmadığına dikkat çeken PÇ Samancı, KKTC vatandaşı olan zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin imza edeceği 100 biner TL şahsi kefalet senedi ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)