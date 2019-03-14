Koç 15 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan bölgesinde Eylül 2017 tarihinde tasarrufunda 58 gram ağırlığında Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu madde bulunan yargılanıp denetimli serbestlik yasasından yararlanan sanık Engin Koç denetimli serbestlik yayasının mahkeme tarafından ön gördüğü koşulları ihlal ederek yeniden yargılandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda gerçekleşen bugünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanığın yargılanıp kendisine tanınan denetimli serbestlik koşullarını ihlal ettiğini hem mahkemenin hem devletin vaktini boşa harcadığını belirtti. Ulunay sanığı yargılandığı 58 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından yeniden yargılayarak mahkeme heyeti olarak 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.