12.10.2020 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yapılan KKTC karasularındaki devriye sırasında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin KKTC karasularına giriş yapacağı ihbarı değerlendirmiş ve polis ekipleri ile koordineli olarak operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tespit sonrası gerçekleştirilen operasyonda, onaylanmış liman olmayan Küçükerenköy sahilinden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan bir kadın, on yedisi erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 18 kişiyi kullanımında bulunan araca alan S.Y.(E-45) polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.