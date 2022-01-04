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KKTC’ye kaçak girişleri alışkanlık haline getiren şahıs yakalandı

04 Ocak 2022 Salı 15:30
KKTC’ye kaçak girişleri alışkanlık haline getiren şahıs yakalandı

ADI EDİLEN KANUNSUZ YOLLARDAN GKRY’ BÖLGESİNE DE GEÇTİĞİ BELİRLENDİ.

(04-01-2022…MHA) Akıllara durgunluk veren ve duyanların inanamadığı olayın kahramanı M.S son işinde yakayı ele verdi. KKTC’ ye 2008 yılında girişi olan ancak bugüne değin çıkışı görülmeyen adı edilen, 2012 yılında çalışmak maksadıyla kaçak yollardan GKRY bölgesine de geçmiş ancak yetkililer tarafından tutuklanarak Yunanistan üzerinden Türkiye’ ye gönderilmesine rağmen uslanmamış ve 31.12.21 akşamı Gazimağusa limanından yine işlem yaptırmadan KKTC’ ye giriş yaptığının yolcu listelerinde belirlenmesiyle 03.01.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

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Zanlı bugün 04.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz giriş ve KKTC’ de izinsiz ikamet” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak tutuklu yargılanmak üzere ceza evine gönderildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tanık polis şahadetinde, zanlının 31.12.21 tarihinde Toros isimli gemi ile Gazimağusa limanına geldiğini, herhangi bir muhaceret işlemi yapmadan KKTC’ ye giriş yaptığını, akabinde geminin yolcu listesinde yapılan kontrolde eksik 1 yolcu olduğunun görüldüğü ve bu yolcunun zanlı olduğunun belirlenmesiyle derdest emri temin edildiğini, 03.01.22 tarihinde ise tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2008 yılında KKTC’ ye girişinin bulunduğu ancak çıkışı ile ilgili kaydının bulunmadığına dikkat çeken tanık polis, yapılan sorgulanmasında ve verdiği itiraf niteliğindeki gönüllü ifadesinde, 2012 yılı mayıs ayı içerisinde tespit edilemeyen bir yerden  çalışmak maksadıyla GKRY bölgesine geçtiğini, akabinde GKRY yetkilileri tarafından tutuklanarak Yunanistan üzerinden Türkiye’ye gönderildiğini beyan eden zanlı aleyhine askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan ayrı bir dosya tanzim edildiğini söyledi.

Zanlının daimî olarak KKTC’ de, ikamet etmediğini ancak KKTC’ de çocukları olduğunun belirlendiğini söyleyen tanık, zanlının şu an itibarıyla KKTC’ de yasal herhangi bir statüsünün bulunmadığını, serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceği kısımlar olduğunu ve serbest kalması halinde daha önce yapmış olduğu gibi yasal olmayan yollardan kaçma ihtimali olduğuna dikkat çektikten sonra zanlının yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ay’ ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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