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KKTC’ye kaçak giriş yapan suriye uyruklu 4 kişi tespit edildi

PCR testi nedeniyle gıyaplarında zanlılara 3’er gün tutukluluk verildi

22 Eylül 2020 Salı 16:28
KKTC’ye kaçak giriş yapan suriye uyruklu 4 kişi tespit edildi
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Mağusa Haber Ajansı

Dün akşam  tarihinde saat 20.00 raddelerinde 15 Ağustos Bulvarı üzerinde yaya olarak gitmekte olan Suriye uyruklu Ayham Alıkdour (E-30) ve Arif Al İbrahim (E-22) devriye görevi ifa eden bir polis ekibi tarafından tespit edilerek alıkondular. Yanlarında pasaport bulunmayan adı edilenlerin bilinmeyen bir yerden KKTC ye giriş yaptıklarının öğrenilmesi üzerine tutuklandılar. Aynı günün devamında Suriye uyruklu Muhammet Hacı (E-27) ve Basil Şamalı (E-23) isimli 2 kişinin daha Akyar Kara Sınır Kapısı’nda görevli polislere gidip teslim olmaları ve yanlarında pasaport bulunmamaları sonucu bu şahıslar da ileri işlem için tutuklandı.

Zanlılara PCR testi yapılması ve sonuçlarının henüz çıkmaması nedeniyle bugün 22.09.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılan tutukluluk emri temin duruşması savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın talebi, kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler’in izin vermesiyle gıyaplarında görüşüldü ve haklarında 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Yücetürk şahadetinde 21.9.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde zanlı 1 ve zanlı 2’nin Gazimağusa 15 Ağustos Bulvarı üzerinde devriye polisi tarafından tespit edildiğini, zanlı 2 ve zanlı 3’ ün de Akyar Kara Sınır Kapısında görevli polislere teslim olduklarını ve GKRY girmek istediklerini bildirmeleri üzerine alıkonduklarını belirtti.

Yapılan soruşturmada zanlıların yanlarında herhangi bir seyahat belgesi veya pasaport olmaması ve onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yaptıklarının belirlenmesiyle tutuklandıklarına değinen tanık polis, zanlılara yapılan PCR testi sonucunun da henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Zanlıların ihraç edilmeleri ile ilgili işlemlerinin başlatılması için ilgili makamlara yazı yazıldığını söyleyen PM Yücetürk, zanlılara gıyaplarında üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi

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Son Güncelleme: 22.09.2020 16:42
Anahtar Kelimeler:
Kaçak Giriş
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