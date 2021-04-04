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KKTC’ye girişi bulunmayan aracı tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı

02.04.21 tarihinde Gazimağusa araç muayenesine muayene maksadıyla götürülen EK 057 plakalı aracın şasi numarasının ilgili araca ait olmadığı yönünde başlatılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Gazimağusa sakini Üstün Dedeoğlu ayni gün derdest emri gereği tutuklandı.

04 Nisan 2021 Pazar 09:35
KKTC’ye girişi bulunmayan aracı tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı
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Zanlı bugün 03.04.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edildi.
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Kıvanç Özoğlu’nu tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özoğlu yemin altında verdiği şahadette, 02.04.21 tarihinde EK 057 plakalı aracın muayene maksatları bakımından Gazimağusa araç muayene şubesine götürüldüğünü, yapılan muayenede aracın şasi numarasının bahse konu araca ait olmadığının tespit edilmesiyle tahkikat başlatıldığını söyledi.
Başlatılan tahkikatta bahse konu aracın yaklaşık 1 ay önce zanlı tarafından satıldığının tespit edilmesi üzerine ayni gün zanlının polise celp edilerek sorgulandığını belirten tanık polis, bahse konu aracın şasi numarasını kendisinin değiştirdiği yönünde polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.
Zanlının verdiği gönüllü ifadede 17.02.21 tarihinde GKRY nezdinde kayıtlı ETZ 959 plakalı Mitsubishi Pajero markalı aracı parça maksatlı kullanılmak üzere B.V isimli şahıstan satın aldığını ve üst şasisinin EK 057 plakalı araca monte edildikten sonra satışının yapıldığını belirten tanık polis, B.V isimli şahsın yurt dışında olması nedeniyle ifadesine başvurulamadığını söyledi.

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Sürdürülen tahkikatta ETZ 959 plakalı aracın 04.12.19 tarihinde KKTC’den GKRY’ne çıkış yaptığı yönünde tespit yapıldığına dikkat çeken tanık polis aracın KKTC’ye ne şekilde ve nasıl getirildiği yönünde araştırma yapılacağını belirtti.
Konu ile ilgili olarak zanlının cep telefonunun da inceleneceğini ve Data şubesine gönderileceğini belirten tanık polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadelerin de olduğuna değindikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.
Talep edilen süreyi savcının 2 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)


 

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Anahtar Kelimeler:
KktcPolisZanlı
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