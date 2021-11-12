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KKTC’ye benzin almaya gelen GKRY vatandaşının başı fena yandı

12 Kasım 2021 Cuma 18:53
KKTC’ye benzin almaya gelen GKRY vatandaşının başı fena yandı

AV DÖNÜŞÜ ARACINDA UNUTTUĞU AV SİLAHI VE FİŞEKLERİ KKTC POLİSİNE TAKILDI.

( 12-11-2021 MHA…..)  Derinya kara sınır kapısından kullanımındaki HEK 652 plakalı aracı ile KKTC’ ye giriş yapan Panagiotis Nicolaou (E-39)’nun aracında yapılan aramada, 1 adet Beretta marka 12 lik av tüfeği, 46 adet 12’lik canlı av Fişek’i ve 7 adet vurulmuş cikla kuşu bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlı tutuklandı.

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Zanlı bugün 12.11.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Emin Özbilen yemin altında verdiği şahadetinde zanlının 11.11.21 tarihinde kullanımındaki HEK 652 plakalı araç ile Derinya kara sınır kapısından benzin almak için KKTC’ne giriş yaptığını, muhaceret kaydı sonrasında görevliler tarafından araçta yapılan aramada bir adet 12’lik av silahı, 46 adet canlı av fişeği ve 7 adet cikla av kuşu bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının suçunu kabul ettiğini, avcı olduğunu ve Güneyde avlandıktan sonra silah ve mühimmatını araçtan indirmeyi unuttuğunu ve benzin almak için KKTC’ne geçtiği, çok üzgün ve pişman olduğu yönünde beyanda bulunduğuna değinen tanık polis, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 8 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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