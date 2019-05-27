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KKTC’deki iki buçuk yıllık izinsiz ikameti iş kazasıyla son buldu

KKTC’deki iki buçuk yıllık izinsiz ikameti iş kazasıyla son buldu

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:39
KKTC’deki iki buçuk yıllık izinsiz ikameti iş kazasıyla son buldu

KKTC’deki iki buçuk yıllık izinsiz ikameti iş kazasıyla son buldu

24.5.2019 tarihinde Akdoğan’da, H.A ya ait ağılda depo yapımında çalışan Bangaldeş uyruklu M.A (E-30) kalıp sökme esnasında 2 metre yükseklikten düşmek suretiyle sol el ve ayağından yaralanmıştı.

Olayın soruşturması esnasında adı edilen yabancı uyruklunun yapılan kimlik kontrolünde 28.11.2016 tarihinde Ercan havalimanından 30 günlük vize ile giriş yaptığını, vize hitamı olan 29.12.2016 tarihinden itibaren de çıkış yapmayarak bugüne değin KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesiyle tutuklandı.

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Dörtyol polisi tarafından izinsiz ikamet suçu ile aleyhinde dava ikame edilen zanlı M.A aleyhinde 25.5.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinden 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

İşlemleri müteakip zanlı ihraç edilecek

Bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılan zanlı ihraç işlemlerinin tamamlanmasına değin 10 gün süreyle merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
KktcKacakIkamet
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