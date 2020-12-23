banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yetiş Ankara!
Yetiş Ankara!
Marifet kapanmadan başarmakta!
Marifet kapanmadan başarmakta!
YDP KKTC’nin zencisi mi?
YDP KKTC’nin zencisi mi?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya zihniyet?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya...
banner376

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs tutuklandı

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:48
KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs tutuklandı
banner337
banner351

Aleyhlerinde yapılan bir şikâyet üzerine polise celp edilen ve yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen TC vatandaşları Öner Kaya ve Ahmet Bebek polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ihraç işlemleri tamamlanıncaya değin 7 gün süreyle merkezi cezaevine gönderildiler.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren BPM Meltem Uçar, olgularla ilgili verdiği bilgide zanlıların aleyhlerinde yapılan bir şikayet üzerine polise selp edildiklerini belirtti. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1 Öner Kaya’nın 11.09.2020, zanlı 2 Ahmet Bebek’nin de 19.02.20 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Zanlılar aleyhine ihraç edilmeleriyle ilgili gerekli yazışmaların yapıldığına değinen BPM Uçar, serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecekleri nedeniyle ihraç emri gelinceye değin merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verilmesini talep etti.

Savunma avukatı yaptığı savunmada zanlıların çalışmakta oldukları iş yerinde ücret almamaları nedeniyle iş sahibi tarafından müvekkillerinin ihbar edildiğini belirterek çalışma izinlerinin yenilenmesi hususunda müracaatta bulunacağını belirttikten sonra talep edilen süreye itirazı olmayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların işlemleri tamamlanıncaya değin ve her hâlükârda 7 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Öner KayaAhmet Bebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanmak isteyen eşine “ölümün benim elimden olacak” dedi
Boşanmak isteyen eşine “ölümün benim elimden olacak” dedi
Tekne ile bilinmeyen bir yerden sahile bırakılan 13 mülteci tutuklandı
Tekne ile bilinmeyen bir yerden sahile bırakılan 13 mülteci tutuklandı
Yol kenarında park ettiği aracında şüpheli görülen şahıs polis devriyesine yakalandı
Yol kenarında park ettiği aracında şüpheli görülen şahıs polis devriyesine yakalandı
100'er bin TL kefaletle serbest bırakıldılar
100'er bin TL kefaletle serbest bırakıldılar
İkametgahında 5 gr uyuşturucu madde bulundu
İkametgahında 5 gr uyuşturucu madde bulundu
Hurda hırsızları suçlarını inkar etmediler
Hurda hırsızları suçlarını inkar etmediler
Yargı affetmedi!
Yargı affetmedi!
Güpegündüz darp ve hırsızlık!
Güpegündüz darp ve hırsızlık!
Beyarmudu'nda uyuşturucu
Beyarmudu'nda uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim