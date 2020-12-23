KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs tutuklandı

Aleyhlerinde yapılan bir şikâyet üzerine polise celp edilen ve yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen TC vatandaşları Öner Kaya ve Ahmet Bebek polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ihraç işlemleri tamamlanıncaya değin 7 gün süreyle merkezi cezaevine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren BPM Meltem Uçar, olgularla ilgili verdiği bilgide zanlıların aleyhlerinde yapılan bir şikayet üzerine polise selp edildiklerini belirtti. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1 Öner Kaya’nın 11.09.2020, zanlı 2 Ahmet Bebek’nin de 19.02.20 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Zanlılar aleyhine ihraç edilmeleriyle ilgili gerekli yazışmaların yapıldığına değinen BPM Uçar, serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecekleri nedeniyle ihraç emri gelinceye değin merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verilmesini talep etti.

Savunma avukatı yaptığı savunmada zanlıların çalışmakta oldukları iş yerinde ücret almamaları nedeniyle iş sahibi tarafından müvekkillerinin ihbar edildiğini belirterek çalışma izinlerinin yenilenmesi hususunda müracaatta bulunacağını belirttikten sonra talep edilen süreye itirazı olmayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların işlemleri tamamlanıncaya değin ve her hâlükârda 7 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)