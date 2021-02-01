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KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı

01 Şubat 2021 Pazartesi 16:05
KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı
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19.10.2018 yılında 90 gün vize ile KKTC’ye giriş yapan ve izin hitamı olan 17.01.2019 tarihinden itibaren KKTC’de  izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Kamerun uyruklu Emmanuel Yume Menyoli (K-24) ihbar üzerine tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 01.02.21 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Cafer Erenköylü’yü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Erenköylü yemin altında verdiği şahadette, 31.1.21 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa’da bir üniversite kampüsü içerisindeki yurt binası önünde zanlının tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19.10.2018 tarihinde 90 günlük vize ile KKTC’ye giriş yaptığını ve vize hitamı olan 17.01.2019 tarihinde çıkış yapmayarak bugüne değin KKTC de izinsiz ikamet etmekte olduğunu söyleyen PM Erenköylü, zanlının geçen süre içerisinde nerede kaldığını ve okul durumu ile ilgili soruşturma yapabilmesi maksadıyla hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Yume Menyoli
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