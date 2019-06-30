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KKTC’de izinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

30 Haziran 2019 Pazar 11:40
KKTC’de izinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

29-30.06.2019 tarihleri saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, diğeri Girne’de olmak üzere toplam 2 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Ayrıca Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 62 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken, izinsiz müzik yayını yapan bir iş yeri ve kapama saatlerine uymadığı tespit edilen toplam dört iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır.   

Anahtar Kelimeler:
KktcKacak
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