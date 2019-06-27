KKTC’de izinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı

26 - 27.06.2019 tarihleri saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, dördü Lefkoşa’da, ikisi Güzelyurt’da ve biri Girne’de olmak üzere toplam 7 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Ayrıca Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, hakkında ihraç emri bulunan bir