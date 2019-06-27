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KKTC’de izinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı

27 Haziran 2019 Perşembe 10:07
KKTC’de izinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı

26 - 27.06.2019 tarihleri saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, dördü Lefkoşa’da, ikisi Güzelyurt’da ve biri Girne’de olmak üzere toplam 7 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

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Ayrıca Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, hakkında ihraç emri bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanırken, Girne’de yapılan denetimlerde bir kişinin aracında kanunsuz bıçak ve muşka bulunarak bahse konu şahıs tutuklanmıştır.           

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