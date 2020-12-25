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KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişinin tutukluluğu 5’er gün uzatıldı

25 Aralık 2020 Cuma 18:43
KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişinin tutukluluğu 5’er gün uzatıldı
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İkamet izinleri sona ermesine rağmen yenilemeyen ve uzun süreden beri ikametgâhlarına devam ettikleri belirlenerek tutuklanan 4 kişi, ihraç emirlerinin henüz çıkmaması nedeniyle tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Cafer Erenköylü’yü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Erenköylü, yemin altında verdiği şahadette, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı 1 Umitjan Rozin Bayev’in 22.06.2015, zanlı 2 Cyprian Che Fon’un 30.09.20, zanlı 3 Livingstone Tekere Mbah’ın 11.09.20 ve zanlı 4 Bashır Adamu’ nun 08.03.2016 tarihinden itibaren KKTC de ikamet izinlerinin sona erdiği halde yenilemediklerinin belirlenmesi üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Tespit edildikleri günden beri tutuklu bulunan zanlıların ihraç edilmeleriyle ilgili iç işleri bakanlığına yazı yazıldığı ancak bugüne değin bir cevap alınamadığına dikkat çeken PM Erenköylü, zanlıların serbest kalması halinde ayni suçları işlemeye devam edecek olmaları nedeniyle tutukluluk sürelerinin 5’er gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 5’er gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Umitjan Rozin BayevCyprian Che FonLivingstone Tekere MbahBashır Adamu
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