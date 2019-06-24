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KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de kaçak olarak kalan yabancı uyruklu üç zanlı, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, zanlılar Le Thi Phuong, Jasim Uddin ve Âmin İslam’ın K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 23.06.2019 tarihinde Lefkoşa genelinde yapılan kontrolde zanlıların KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edilip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
KktcKacak
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