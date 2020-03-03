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KKTC’de bu da oldu!

Eşinin neskafesine cinsel gücü artırıcı jel koydu

KKTC’de bu da oldu!

Eşinin neskafesine cinsel gücü artırıcı jel koydu

03 Mart 2020 Salı 15:21
KKTC’de bu da oldu!
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eşinin neskafesine cinsel gücü artırıcı jel koyup içirmek isteyen ayrıca çantasına el koyan zanlı İbrahim Koska tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Okur, zanlı İbrahim Koska’nın Ağır Bir Suç işlemeye Teşebbüs, Sirkat ve Yasalara Aykırı olarak başkasının Kimlik kartından Yoksun etme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis,  zanlının 28.02.2020 tarihinde Lefkoşa'da sakin eşi E.K.’ya ait araç içerisinde ön koltuk üzerinde çanta içerisinde bulunan TC nüfus cüzdanı ve KKTC kimlik kartını sirkat edip yasalara aykırı olarak kimlik kartından mahrum ettiğini söyledi. Polis,  zanlının 01.03.2020 ve 02.03.2020 tarihlerinde Lefkoşa'da eşine içirip zarar vermek maksadı ile Nescafe hazırlayıp, bardak içerisine meçhul bir madde attığı esnada eşi tarafından fark edildiğini belirtti. Polis,  02.03.2020 tarihinde meçhul madde ve eşine ait kimlik kartlarının zanlının tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, ayni gün zanlının gönüllü bir ifade vererek, eşinin fincanına cinsel gücü artırıcı jel koyduğunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.  Polis, zanlının KKTC ve TC vatandaşı olup, 3 çocuk babası ve işsiz olduğunu belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve belirtilen ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 03.03.2020 17:46
Anahtar Kelimeler:
İbrahim KoskaCinsel Güc
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