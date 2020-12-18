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KKTC’de 4 yıldan beri izinsiz ikamet eden şahısa 7 gün ek tutukluluk

Gazimağusa’da meydana gelen bir mesele ile ilgili 16.12.20 tarihinde ifadesi alınmak üzere polise celp edilen Basır Adamo’nun yapılan muhaceret kontrolünde 08.03.2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine tutuklanmış ve 17.12.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

18 Aralık 2020 Cuma 15:30
KKTC’de 4 yıldan beri izinsiz ikamet eden şahısa 7 gün ek tutukluluk
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Zanlı 18.12.20 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 7 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Cafer Erenköylü şahadetinde, tahkikatı yapılan bir mesele ile ilgili 16.12.20 tarihinde saat 09.00 raddelerinde zanlının Gazimağusa Polis Müdürlüğü adli şubeye celp edildiğini söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde 08.03. 2016 tarihinde itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığına dikkat çeken PM Erenköylü, zanlının ihraç edilmesi ile ilgili yazışmaların başlatıldığını ancak henüz bu konuda bir netice alınamadığına değindikten sonra zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Basır AdamoIzinsiz Ikamet
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