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Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KKTC’de 2 yıldır kaçak yaşayan Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORLARDI
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
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KKTC’de 2 yıldır kaçak yaşayan Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı

Sandallar köyünde polis ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında 2017 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı.

KKTC’de 2 yıldır kaçak yaşayan Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı

Sandallar köyünde polis ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında 2017 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:50
KKTC’de 2 yıldır kaçak yaşayan Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı

“KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabov aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken,zanlıların patronu Hasan Ereş hakkında ise “Çalışma izinsiz adam çalıştırmak” suçundan dolayı soruşturma başlatıldı.

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Meselenin tahkikat memuru Ömer Ülger, zanlı Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabov’un 15 Ağustos 2019 tarihinde Sandallar köyünün ağıllar bölgesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edildiklerini belirtti. Zanlılar hakkında yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı Jamshid Radjabov’un 29 Temmuz 2017, zanlı Zulfira Radjabov’un ise 16 Kasım 2017 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirten Ülger, zanlıların tutuklandığını söyledi.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Jamshid Radjabov ile ZulfirRadjabov’un tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 16.08.2019 19:48
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