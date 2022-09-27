KKTC'yi Bollywood sandı

Lefkoşa'da meydana gelen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçundan tutuklanan zanlı Muhammad Waqas mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Birtan Başaran huzurunuzda bulunan zanlı Muhammad Waqas Lefkoşa'da meydana gelen "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 22.09.2022 tarihinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Lefkoşa'da sakin Muhammad WAQAS (E -23 İşsiz - Pakistan), JF 887 plakalı araç içerisinde sağ arka koltukta yolcu olarak bulunduğu bir esnada kullanımında bulunan ve şahsına ait olan Samsung marka cep telefonu ile o anda söz konusu caddenin karşısında bulunan Lefkoşa'da sakın bir kadının görsel fotoğraflarını çekmek sureti ile özel hayatın gizliliğini ithal ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının 23.09.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve sözlü beyanında, cep telefonunda birçok farklı kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğu beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Başaran meselenin ciddi olduğunu belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 25 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. (Kamalı Haber)