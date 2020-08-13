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KKTC'ye kanunsuz giriş

2 kişi tutuklandı..

13 Ağustos 2020 Perşembe 10:30
KKTC'ye kanunsuz giriş
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11.08.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Limanda, Suriye uyruklu Z.İ.(E-22) ve A.A.E.(E-31)’nin, henüz tespit edilemeyen bir tır aracın içersine gizlenerek kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kktcye Kanunsuz Giriş
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