KKTC'ye kanunsuz giriş

11.08.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Limanda, Suriye uyruklu Z.İ.(E-22) ve A.A.E.(E-31)’nin, henüz tespit edilemeyen bir tır aracın içersine gizlenerek kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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