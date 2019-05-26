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KKTC'ye 15 günlük vizeyle giriş yaptı 7 yıl kaldı

KKTC'ye 15 günlük vizeyle giriş yaptı 7 yıl kaldı

26 Mayıs 2019 Pazar 15:38
KKTC'ye 15 günlük vizeyle giriş yaptı 7 yıl kaldı

KKTC'ye 15 günlük vizeyle giriş yaptı 7 yıl kaldı

KKTC'deki kontrol sisteminin randımanlı çalışmamasından olacak ki turist adı altında gelen yüzler yabancı uyruklu geri dönme yerine KKTC'de izinsiz ikamet edip kayıt dışı çalışmayı tercih etme yolunu seçmektedir. Gerek polisin gerekse mahkemelerin yoğun çalışma programlarında izinsiz ikamet davaları hatırı sayılır oranda yer tutmakta. Bu gibi kişilerin ihraç maliyetleri de ayrı bir konu.

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Bugün 26.5.2019 tarihinde Gazimağusa nöbetçi mahkemede yine izinsiz ikamet davası vardı. Polisin 25.5.2019 tarihinde yaptığı kontrollerde Yeniboğaziçi sakini K.C' i ( E - 55 ) 6.5.2012 tarihinden bugüne değin KKTC de hiçbir yasal statüsü olmadan izinsiz ikamet ettiğini tespit ederek tutukladı.

Zanlı ek tutukluluk talebiyle bugün nöbetçi yargıç Dilşah Karayel' in huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru İbrahim Gökova zanlı ile ilgili yemin tahtında şahadet verdi. Gökova şahadetinde zanlının 21.4.2012 tarihinde Ercan havalimanından KKTC’ye 15 günlük vize ile giriş yaptığını, izin süresinin hitamı olan 6.5.2012 tarihinde çıkış yapmayıp KKTC’de izinsiz ikamet etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

25.5.19 tarihinde yapılan kimlik kontrolünde tespit edilen zanlının tutuklandığını belirten Gökova tahkikatını sürdürebilmesi maksadıyla zanlıya 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
KacakKktc
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