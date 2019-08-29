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KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:26
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

28-29.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Gazimağusa’da 5, Güzelyurt’ta 1 kişi olmak toplam 6 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan Gazimağusa’da 15, Girne’de 50 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde ise Gazimağusa’da 552 araç kontrol edilmiş ve 142 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 1 araç trafikten men edilmiştir,

Girne’de gerçekleştirilen denetimler soncu ise 502 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 109 araç rapor edilmiştir.

Güzelyurt’ta  yapılan trafik kontrollerinde ise 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 70 araç sürücüsü rapor edilmiştir.

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