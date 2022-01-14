KKTC bunu da gördü!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayşe Berksan olguları aktardı. Polis, zanlı Şemsettin Akgöz’ün 13 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının saat 21.30’da Lefkoşa’da Surlariçi’ndeki ikametgâhında ev içinde aldıkları kurallara göre saati gelmeden imam nikâhlı eşi ile yan yana geldiğini gören nikahlı eşi N.K ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip, N.K’yi ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte N.K’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhine 14 Ocak 2022 Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak temin edilen iki tanık ifadesi olduğunu belirtti.

Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek zanlının ileride davalarında yargılanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.