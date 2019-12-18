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Kızların çelişkili ifadeleri, beraat ettirdi!

Kızların çelişkili ifadeleri, beraat ettirdi!

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:08
Kızların çelişkili ifadeleri, beraat ettirdi!

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kaldığı apartmanda yaşayan iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Uğur Türkmen hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık aleyhine getirilen suçlamalardan beraat etti.

Mahkeme, sanık aleyhine mağdur kızlar tarafından verilen ifadelerde çelişki olduğunu, ayrıca polis soruşturmasının eksik yapıldığını belirtti.

Ağır ceza heyeti, geçtiğimiz kasım ayında davaya konu olan olay yerinde keşif yapılmak istendiğini, ancak olay anında olay yerinde bulunan ağaçların kesildiğini, bu nedenle keşfin yapılmadığını belirtti.

Mahkeme ağaçların keşiften iki gün önce kesildiğini belirtti ve adaletin tecelli etmesine müdahale edenler hakkında derhal soruşturma emri verdi.

Ne olmuştu

Girne’de 31 Ocak 2017 tarihinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen cinsel saldırı olayında sanığın kaldığı apartmanın damına çıktığı, aynı apartmanda yaşayan 12 ile 13 yaşlarındaki iki kız çocuğuna ‘ara beni’ şeklinde el işareti yaptığı ve dil çıkardığı öne sürülmüştü.

Sanığın daha sonra merdiven ayaklarında kızları kendisine doğru çekerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Uğur Türkmen
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