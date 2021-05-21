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Kızkardeşine tecavüz eden A.K, 7 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da 4 yıl önce meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K aleyhindeki soruşturma devam etmesi üzerine tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:20
Kızkardeşine tecavüz eden A.K, 7 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı A.K’nin Cinsel Tecavüz, Yakın Akraba İle Cinsel İlişkiye Girmek meselesi ile huzurda olduğunu belirtti. Polis, 14.11.2017 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisinde, A.K’nin kullanımında bulundurduğu aracı içerisinde aynı araçta bulunan kız kardeşinin arzusu hilafına cinsel davranışla cinsel tecavüzde bulunmakla methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Olay polisin bilgisine 19.05.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının 19.05.2021 derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın henüz tamamlanmamış olup, alınması gereken ifadeler ve

doktor kontrolleri yapılmasının gerektiğini söyleyerek, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 21.05.2021 13:23
Anahtar Kelimeler:
Kızkardeşine Tecavüz
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