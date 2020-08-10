Kız kavgasında yeni gelişme

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da, 5 Ağustos tarihinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Syed Tabraız Ashıq yaralama, Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed ise vahim zarar suçundan bugün sabah teminat duruşmasına çıkarıldı.

TEMİNATE BAĞLANDILAR

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, zanlı Syed Tabraız Ashıq’ın 10 bin TL, KKTC’de muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, diğer iki zanlının da ayrı ayrı 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC’de muteber birer kefilin 125 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Cemil Özalkım, 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa’da Neşe Sokak içerisinde kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle Syed Tabraız Ashıq’ın bir taraf olup, diğer taraf olan Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed’in bir birbirlerinin muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak kavga ettiklerini aktardı.

Polis, kavga esnasında Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed’in, Syed Tabraız Ashıq’ın sol göğüs kafesine yumruk atmak suretiyle 7. kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattıklarını belirtti.