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Kız arkadaşının ses ve video görüntülerini paylaşan şahıs tutuklandı

2.5 yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşının cep telefonuna yüklediği bir program sayesinde ses ve video kaydını alarak 30.1.20 tarihinde facebook üzerinden paylaşmak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal edip ifşa eden Göksel Özdemir şikâyet üzerine tutuklandı.

Kız arkadaşının ses ve video görüntülerini paylaşan şahıs tutuklandı

2.5 yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşının cep telefonuna yüklediği bir program sayesinde ses ve video kaydını alarak 30.1.20 tarihinde facebook üzerinden paylaşmak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal edip ifşa eden Göksel Özdemir şikâyet üzerine tutuklandı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 12:06
Kız arkadaşının ses ve video görüntülerini paylaşan şahıs tutuklandı

Kız arkadaşının ses ve video görüntülerini paylaşan şahıs tutuklandı

2.5 yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşının cep telefonuna yüklediği bir program sayesinde ses ve video kaydını alarak 30.1.20 tarihinde facebook üzerinden paylaşmak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal edip ifşa eden Göksel Özdemir şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 31.1.20 tarihinde özel hayatın gizliliğine aykırı hareket suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Arif Toroslu zanlının 2,5 yıldan beri birlikte olduğu kız arkadaşının cep telefonuna yüklediği bir program vasıtasıyla ses ve video kaydını alarak 30.1.20 tarihinde facebook üzerinden paylaşmak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal edip ifşa ettiğini belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine 31.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandığına değinen Toroslu şikâyetçi ve zanlının cep telefonlarına incelemek üzere emare olarak el konulduğunu aktardı.

Zanlının mesele ile ilgili herhangi bir ifade veya beyanda bulunmadığına vurgu yapan Toroslu meselenin yeni olması nedeniyle alınacak ifadeler yanında incelemeye gönderilen cep telefonları ile ilgili inceleme raporlarının beklendiğine işaret ederek zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Göksel Özdemir
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