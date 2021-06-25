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Kız arkadaşının göz çukur kemiğinin kırılmasına neden olan şahsa 1 yıl hapis cezası

25 Haziran 2021 Cuma 16:11
Kız arkadaşının göz çukur kemiğinin kırılmasına neden olan şahsa 1 yıl hapis cezası
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(MHA – 25-06-2021 ) 18.03.21 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgâhın mutfak odasında aralarında çıkan tartışma esnasında birlikte yaşadığı kız arkadaşı A.G’nin sağ gözüne sağ elinin tersi ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden ve vurma sonucu kız arkadaşının sağ göz çukur kemiğinin kırılarak vahim zarara uğramasına neden olan Yıldıray Kurt (E-34) aleyhine vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla dava dosyalanmıştı.

Sanık aleyhine tanzim edilen dosya bugün 25.06.21 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam etmekte olan ağır ceza mahkemesinde görüşülüp karara bağlandı ve sanık işlemiş olduğu suçlardan 1 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi sanığı işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulup 1 yıl hapse mahkûm etti. Ağır ceza mahkemesinin kararı kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu.

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Sanığın suçunu kabul ettiğini, mahkemeden özür dilediğini ve adaletin kısa sürede tecelli etmesine katkı koymasını lehinde unsur olarak değerlendirildiğinin belirtildiği kararda, özellikle son zamanlarda kadına karşı işlenen suçlarda gözle görülür oranda artış gözlemlenmekte olduğuna dikkat çekildi.

Bu gibi suçları işleyenlere karşı mahkemelerin hoşgörü ile bakmasının kesinlikle beklenmediğini söyleyen Toroslu, ibret verici caydırıcı cezaların verilmesinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Şartlar ne olursa olsun toplumun tüm fertlerinin anayasal hak olarak elde ettikleri yaşam tarzları ve kişilik haklarına herkesin saygı göstermek zorunda olduklarının belirtildiği kararda özellikle kadına karşı işlenen suçlarda toplum menfaatleri ve kamu düzeni bakımından mahkemelerin daha ciddi ve caydırıcı cezalar vermesi kaçınılmazdır denildi.

Sonuç olarak gerek iddia makamının gerekse savunma makamının sanık aleyhine ve lehine ortaya koymuş oldukları şahadetin değerlendirildiğine dikkat çeken kıdemli yargıç Ayşen Toroslu sanığı aleyhine getirilen suçlardan suçlu bulup 1 yıl hapislik cezası verildiğini söyledi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yıldıray Kurt
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