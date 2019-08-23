Kız arkadaşının arabasını satan zanlı 2 ay cezaevine gönderildi

Zanlı 20.8.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri aldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Emin Özbilen olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Özbilen şahadetinde, zanlının 21.6.19 tarihinde işlerini halletmek maksadıyla emaneten aldığı kız arkadaşı D.G ye ait özel aracı daha sonra sirkat ettiğini ve benimdir diyerek S.Ş isimli bir şahsa 23000 TL karşılığı satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini aktarmıştı.

Zanlı bugün 22.8.2019 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlı alehine başlatılan tahkikat tamamlandı. Zanlı TC vatandaşı olup KKTC’de turist statüsünde kalıyordu fakat 20.8.2019 turist vizesi doldu. Zanlı 2 ay cezaevine gönderildi.