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Kız arkadaşını hem dövdü hem öldürmekle tehdit etti

Kız arkadaşını hem dövdü hem öldürmekle tehdit etti

09 Haziran 2019 Pazar 12:50
Kız arkadaşını hem dövdü hem öldürmekle tehdit etti

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kız arkadaşını dövüp, öldürmekle tehdit ettiği eden zanlı Bünyamin Bünyamin’in tutuklanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 Mahkemede yeminli şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli tahkikat memuru Gizem Düzdaban polis, zanlı Bünyamin Bünyamin'in  “Şiddet Tehdidi” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu belirterek, zanlının önceki akşam saat 20.20 raddelerinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını başı ve vücuduna vurmak suretiyle darp ettikten sonra, kendisini öldüreceğini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Düzdaban, zanlının 28 yaşında Pakistan uyruklu olup, ülkede beyaz kimlik kartıyla ikamet ettiğini belirterek, alınması gereken çevre şahadetleri ve ifadeler olduğunu ifade etti.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen tahkikatın salimen yürütülebilmesi için , zanlı Bünyamin’in ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, tahkikatın yeni başladığını ve salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak adına, zanlının ilk etapta poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 09.06.2019 13:04
Anahtar Kelimeler:
TehditDarpArkadaşKız
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