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Kız arkadaşını Facebook’ta ifşa eden zanlıya 9 ay hapis cezası verildi

05 Nisan 2021 Pazartesi 16:28
Kız arkadaşını Facebook’ta ifşa eden zanlıya 9 ay hapis cezası verildi
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2019 – 2020 tarihleri arasında birlikte yaşadığı kız arkadaşının cep telefonuna yüklediği bir program sayesinde birçok kez ses ve video kaydı yapıp facebook üzerinden paylaşmak ve ifşa etmek suretiyle özel hayatın gizliliğine aykırı harekette bulunan sanık Göksel Özdemir 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün 05.04.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesinin sanık ile ilgili kararı üye yargıç Hazan Aksun tarafından okundu.

Sanığın 2019-2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da kız arkadaşının telefonuna izni hilafına yüklemiş olduğu bir program sayesinde ses ve video kaydı yaparak facebook hesabından paylaştığı ve yakın akrabalarına da servis etmesinden dolayı aleyhinde özel hayatın gizliliğine aykırı harekette bulunma ve ifşa etmekten dolayı 10 ayrı dava getirildiğini söyledi.

Sanığın aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiğini, iddia makamının mahkemeye 5 emare ibrazında bulunduğunu belirten Aksun, sanık avukatının sanık ile ilgili mahkemeye aktardığı ve hafifletici sebeplere değindi.

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Müştekinin ihaneti sonucu bu olayın işlendiğini, yapmış olduğu bu eylemi sonrasında fark ederek pişman olduğunu,  hapiste geçirdiği sürede olayın vahametini idrak ettiğini, aslında suç işleme temayülünde olan birisi olmadığını, suçunu kabul etmekle adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu, mahkemeden özür dilediğini, müştekinin sanık ile ilgili şikâyetini geri çektiğini, duygusal manada olmasa da arkadaşlık ilişkisinin devam etmekte olduğunu belirtmiş ve sanığa mülayim davranması talebinde bulunmuştur.

Sanığın avukatı tarafından belirtilen hususların sanık lehinde değerlendirildiğine değinen Aksun, bu gibi suçlara karşı yasanın 6 yıla kadar hapislik cezası öngördüğüne dikkat çekti.

Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini bekler, özel hayatın gizliliği yasa ile güvence altına alınmıştır ve ağır suç teşkil etmektedir denilen kararda, izni hilafına müştekinin ses ve video kaydını sosyal medyada paylaşması, müştekinin ailesine de göndermiş olması kabul edilebilir bir davranış değildir ve aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirilmiştir dendi.

Verilecek cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza dışında bir karar olmadığına dikkat çekilen kararda, verilecek cezanın kamu menfaatini rahatlatır yönde olmalıdır ve kamu menfaati bunu gerektirmektedir denildikten sonra sanığı aleyhine getirilen davalardan 9 ay hapis cezası verildiği belirtildi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Göksel ÖzdemirIfşaKızArkadaş
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