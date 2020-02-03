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Kız arkadaşını Facebook’ta ifşa eden zanlı teminatı ödeyemedi

Cezaevine gönderildi

Kız arkadaşını Facebook’ta ifşa eden zanlı teminatı ödeyemedi

Cezaevine gönderildi

03 Şubat 2020 Pazartesi 15:37
Kız arkadaşını Facebook’ta ifşa eden zanlı teminatı ödeyemedi

Kız arkadaşını Facebook’ta ifşa eden zanlı teminatı ödeyemedi

2.5 yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşının cep telefonuna yüklediği bir program sayesinde birçok kez ses ve video kaydeden Göksel Özdemir,  30.1.20 tarihinde bir video kaydını Facebook üzerinden yayınlamak suretiyle ifşa etmekten dolayı şikâyet üzerine 30.1.20 tarihinde tutuklanmış ve 31.1.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 03.02.20 tarihinde özel hayatın gizliliğine aykırı hareket suçlamasıyla teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK

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İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Arif Toroslu zanlının 2,5 yıldan beri birlikte olduğu kız arkadaşının cep telefonuna yüklediği bir program vasıtasıyla birçok kez ses ve video kaydını yaptığını ve bir video kaydını 30.1.20 tarihinde facebook üzerinden yayınlamak suretiyle ifşa etmek suretiyle özel hayatın gizliliğine aykırı suç işlediğini aktardı.

Zanlının şikâyet üzerine 31.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandığına değinen Toroslu, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde şikâyetçi ve zanlının cep telefonlarındaki görüntülerin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini ve birçok ifadenin temin edildiğini belirtti.

Zanlının gerek gönüllü ifadesinde, gerekse kendisine okunan yazılı davasında suçunu kabul ettiğini belirten Toroslu bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 50000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Kıdemli yargıç ayrıca teminat şartlarının yerine getirilmemesi karşısında zanlının her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini emretti.

Belirlenen kefalet şartlarını yerine getiremeyen zanlı, teminat şartlarını yerine getirene dek doktor kontrolünden geçtikten sonra hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Göksel Özdemir
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