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Kız arkadaşını darp edip burnunu kırdı

Kız arkadaşını darp edip, burnunun kıran Öner Can Ayaz bugün mahkemeye çıkarıldı.

Kız arkadaşını darp edip burnunu kırdı

Kız arkadaşını darp edip, burnunun kıran Öner Can Ayaz bugün mahkemeye çıkarıldı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 18:25
Kız arkadaşını darp edip burnunu kırdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kız arkadaşını darp edip, burnunun kıran Öner Can Ayaz bugün mahkemeye çıkarıldı.

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Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Edremit’te ikametgahı içerisinde aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda kız arkadaşı N.K.’yi darp edip, boğazını sıkıp,yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu, söyledi. Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde kız arkadaşının esteteik yaptırdığı için burnunun kırık olduğunu söylediğini aktardı.

Kardeşler, soruşturma yapılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme kabul etti.

Son Güncelleme: 08.01.2020 20:37
Anahtar Kelimeler:
Öner Can AyazKız ArkadaşDarp
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