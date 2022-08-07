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Kız arkadaşını bıçakla tehdit etti!

Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla tehdit meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Okan Şahin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ağustos 2022 Pazar 22:21
Kız arkadaşını bıçakla tehdit etti!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla tehdit meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Okan Şahin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz olguları aktardı. Polis, 07.08.2022 tarihinde saat 00.30 raddelerinde sevgilisi olduğu Lefkoşa'da sakin Ç.Ç.(K -33) ile kullanımında bulundurduğu FD 474 plakalı salon araç ile umumi bir yer olan K/Kaymaklı - Lefkoşa bölgesinde seyir halinde dolanırken aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma neticesinde kendisine bakması için telefonunu vermediği gerekçesi ile cebinde kanunsuz olarak taşımış olduğu ağız uzunluğu 10 cm toplam uzunluğu 20 cm olan komando bıçağını kız arkadaşı Ç.Ç.'ye göstererek adı edilene hitaben 'Kim bıraktı seni, kimdi yanındaki, ben bulacam o adamı, telefonunu vereceksin seni öldürürüm burada, keserim seni, seni burada doğrarım kimsenin ruhu duymaz' demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı Okan Şahin, suçlamaların doğru olmadığını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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