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Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı kişinin burun kemiğini kırdı

18.8.19 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diskonun önünde kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı A.Y nin burnuna eliyle vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan Gazimağusa sakini Baran Yıldız şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı kişinin burun kemiğini kırdı

18.8.19 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diskonun önünde kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı A.Y nin burnuna eliyle vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan Gazimağusa sakini Baran Yıldız şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 01:32
Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı kişinin burun kemiğini kırdı

Zanlı bugün 19.8.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde “vahim zarar”, “kavga” ve “rahatsızlık” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren meselenin tahkikat memuruzanlının 18.8.19 akşamı Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diskonun önünde kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla tartıştığı ve birbirlerini itmek ve boğazını sıkmak suretiyle kavgaya ettiği A.Y nin burnuna eli ile vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu aktardı.

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Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğine değinen tahkikat memuru meselenin tahkikatını tamamladığına vurgu yaparak zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının meselesi sonuçlanıncaya değin KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 3 kişinin imza edeceği 50000’ er TL şahsi teminat karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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