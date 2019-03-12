Kitaba tutuklama

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da ikametgahında yasadışı cemiyete ait ve propaganda olduğu iddiasıyla kitap bulunan zanlkı Bengül Gargınsu, tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, 11 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa’da, 48 yaşındaki Bengül Gargınsu ve aranan bir şahsın, Marmara adresindeki ikametgâh içerisinde mahkeme emri gereği yapılan aramada muhtelif sayıda Yasadışı Cemiyete ait Yıkıcı ve Propaganda niteliğinde yayın olan kitaplar ve üzerinde PKK'nın bayrağının amblemi bulunan, içerisinde hatıra niteliği taşıdığı düşünülen Casio marka siyah renk kordonsuz kol saati olan sandık bulunup emare olarak alındığını belirtti. Kavan, aynı gün zanlı Bengül Gargınsu mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aranan bir şahıs olduğunu belirtti. Kavan, “İşlenen suçların KKTC devletinin Anayasal düzenine aykırı unsurlar taşıması ve bu tür suçların örgütlü düzeyde olması, işlenen suça ortak birçok şahsın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu suçla bağlantısı olabilecek şahısların tespiti için geniş çaplı bir araştırma gerekmektedir ve bu yönde araştırmalarımız başlamış bulunmaktadır. Zanlının serbest kalması tahkikatın salimen yürütülebilmesi açısından sakınca taşıdığının aşikârdır.” dedi.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan Avukat Ürün Solyalı, tutukluluk talebine ve süresine itiraz etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkeme koridorunda zanlının yakınları ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.