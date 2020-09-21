Kıskançlık yüzünden eşini ciddi şekilde darp etti!

Mağusa Haber Ajansı

Zanlı bugün 21.9.20 tarihinde ciddi darp, şiddet tehdidi ve tecavüzkâr alet taşıma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Türe şahadetinde, zanlının 20.9.20 tarihinde Gazimağusa’da ikametgâhları içerisinde kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ciddi şekilde darp ettiğini, kendisini polise şikâyet edeceğini bildirmesi üzerine de eşine hitaben “polise gidersen ayaklarını keserim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Olayın akabinde müştekinin evden çıkarak yaya olarak polise gitmekte olduğu esnada zanlının arkasından giderek kendisini yol içerisinde yeniden darp ettiğini belirten PM Türe, zanlının beraberinde getirdiği ve henüz tespit edilemeyen bir sopa ile omuzuna vurmak suretiyle müştekiyi yeniden darp edip tecavüzkâr alet taşıma suçunu işlediğini söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını, komşulara sığınan müştekinin doktor kontrolünden geçmesinin sağlandığını söyleyen PM Türe, KKTC vatandaşı olan zanlının şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi ile sürekli tartışma yaşadığını ve iki çocukları olduğunu belirttikten sonra tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Teminat şartlarının yerine gelmemesi halinde getirinceye değin ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verildi.