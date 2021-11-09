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'Kıskançlık' bahanesiyle eşini darp eden zanlı teminata bağlandı!

Girnede meydana gelen ciddi darp ve kasti hasar meselesiyle ilgili tutuklanan Tuncay İkbal bugün mahkemeye çıkarıldı.

09 Kasım 2021 Salı 22:04
'Kıskançlık' bahanesiyle eşini darp eden zanlı teminata bağlandı!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girnede meydana gelen ciddi darp ve kasti hasar meselesiyle ilgili tutuklanan Tuncay İkbal bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Cemal Aslan, zanlının dün saat 18.00 sıralarında Çatalköy’deki evinde kıskançlık yüzünden tartıştığı eşinin 3 bin 500 liralık cep telefonunu yere atıp kırdıktan sonra, eşinin boğazını sıktığını ve duvara vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti. zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, herhangi bir sabıkası olmadığını ifade eden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme iki kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuncay İkbal
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