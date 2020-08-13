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Kırılan bardağın cam parçası eşinin boğazında kesik oluşturdu

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:03
Kırılan bardağın cam parçası eşinin boğazında kesik oluşturdu
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12.8.20 tarihinde Serdarlı’da boşanma aşamasında olduğu eşini darp edip bardak fırlatması sonucu eşinin boğaz kısmından yaralanmasına sebep olan Hüseyin Çimen şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 13.8.20 tarihinde yaralama ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

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Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak Polis Çavuşu Arif Tolgan’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PÇ Tolgan yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 12.8.20 tarihinde, Serdarlı’da, boşanma aşamasında olduğu eşi N.Ç’yi aralarında çıkan tartışma sonucu elleriyle itip yere düşürmek suretiyle darp ettiğini, masa üzerinden aldığı bardağı masa üzerine atmak suretiyle kırdığı ve cam parçalarının müşteki eşinin boğazına isabet ederek 1 ve 2 cm’lik iki adet kesiğin meydana gelmesiyle yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine aynı gün zanlının tutuklandığını belirten PÇ Tolgan, kendisine işlemiş olduğu suçlarla ilgili okunan yazılı dava tebliğine zanlının “kabul ederim” yönünde cevap verdiğini söyledi.

Tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken PÇ Tolgan, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÇimenDarpŞiddet
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